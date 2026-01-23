Esposito ha impressionato tutti contro l'Arsenal e si candida per una maglia da titolare stasera contro il Pisa. Come scrive stamane la Gazzetta dello Sport, il giovane attaccante è in grande forma e dovrebbe fare coppia con Lautaro. Per il resto, non si esclude che Chivu possa far tirare il fiato a qualcuno che finora ha giocato di più. "Insieme ad Akanji (in ballottaggio con De Vrij) dovrebbe rientrare Bisseck, mentre sul centrosinistra non è da escludere un turno di riposo per Bastoni con l’inserimento di Carlos Augusto. Se così fosse, conferma per Dimarco a tutta fascia, ma attenzione: anche l’ex Parma potrebbe rifiatare, motivo per cui rientrerebbe fra i titolari Bastoni con Carlos in posizione più avanzata. Conferma in vista per Sucic dopo il super gol contro l’Arsenal e una maglia certa per Mkhitaryan, mentre il ballottaggio al centro vede protagonisti Zielinski e Barella. Giocherà solo uno dei due, mentre a destra dovrebbe essere nuovamente proposto Luis Henrique", si legge.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Esposito.