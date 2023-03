Intervistato da Sky dopo la tradizionale conferenza pre-partita di Champions League (Tottenham-Milan), Antonio Conte è tornato sulle sue vicende personali che lo hanno costretto a rimanere ai box per oltre due settimane: "Sono state settimane dure, anche perché era la prima volta e spero anche l'ultima in cui ho dovuto stare lontano. Non è semplice. Ho cercato di essere vicino allo staff negli allenamenti, ai calciatori attraverso video e collegamenti. L'ambiente ha bisogno dell'allenatore. Sono state due settimane difficili per me, stare lontano dal posto in cui vorresti essere non è facile. Ho sottovalutato un po' l'intervento subito, il corpo ha i suoi tempi prima di riadattarsi a una situazione. E forse ho sopravvalutato la mia capacità di recupero. Mi resta da recuperare qualche chilo ma ora è tutto a posto, sono tornato. Rivedere ieri i giocatori e abbracciarli è stata una grossa emozione, in questi casi si crea una famiglia, il contatto, lo stare insieme servoino. Ringrazio lo staff per l'ottimo lavoro e ringrazio i calciatori, non è facile stare senza il capo allenatore per due settimane e mezzo.