Nel corso dell'intervista rilasciata a Radio TV Serie A con RDS (il video), Hernanes ha ripensato alla parentesi della sua carriera calcistica in cui ha militato nell'Inter: "Sono capitato a Milano in una fase di transizione del club, in quel caso fai fatica a ottenere risultati importanti. Ma è stato comunque un passaggio bello - ha spiegato il Profeta -. Ho giocato con grandi giocatori come Zanetti, a 40 anni si allenava sempre al massimo, con grande professionalità e passione. C’era anche Cambiasso, un giocatore di un’intelligenza calcistica impressionante. Giocare con questi campioni mi ha fatto molto piacere, è stata una bella parentesi".