Il mondo del calcio piange Oliviero Garlini. L'ex attaccante si è spento a 68 anni dopo una lunga malattia nella residenza socio sanitaria della Fondazione Caccia di Gandino (Bergamo). "FC Internazionale Milano - si legge nella nota del club - esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Oliviero Garlini, ex attaccante che ha vestito la maglia nerazzurra nella stagione 1986/87. La società si stringe attorno alla famiglia in questo momento di lutto".