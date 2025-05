Il Lens si prepara a riaccogliere in campo Martin Satriano, che finalmente ha superato il guaio al ginocchio che lo sta tenendo fuori dallo scorso ottobre. "Siamo felici di rivedere Martin con noi nelle sedute di gruppo perché lo abbiamo visto faticare per mesi in sala pesi - ha raccontato il suo compagno di squadra Adrien Thomasson in conferenza stampa -. Ha un profilo che può aiutarci per questo finale di stagione e l'anno prossimo. È un giocatore forte fisicamente. Avendolo affrontato in passato, so che è anche capace di fare bene con la palla. Porterà molta freschezza mentale. È positivo vederlo arrivare con il sorriso, la sua determinazione e la sua voglia di fare bene. Questi sono elementi importanti per il finale di stagione".