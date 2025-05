Il Monza è la prima squadra retrocessa in Serie B. Niente rinnovo dunque per D'Ambrosio e Gagliardini. Come ricordato da Tuttomercatoweb, nel contratto dei due ex giocatori dell'Inter è infatti presente una clausola che prevede il rinnovo automatico annuale in caso di salvezza.

Da capire se si raggiungeranno altri accordi, improbabili alla luce della retroscessione, o se i due saluteranno da svincolati a giugno.