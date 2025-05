Mauro Icardi potrebbe lasciare il Galatasaray e volare in Brasile. Secondo quanto ripreso da Fanatik, ci sarebbero già stati colloqui con un club del campionato brasiliano, il Brasileirao. Per il momento non ci sono state conferme dirette da parte dell'entourage del giocatore. Ma la situazione resta comunque da monitorare e potrà evolversi nel prossimo mese, o anche prima.