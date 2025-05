Protagonista in conferenza stampa alla vigilia di PSG-Arsenal, semifinale di ritorno di Champions League, Achraf Hakimi ha speso belle parole per tutti gli allenatori incontrati nel corso della sua carriera: "Sono profondamente grato a ciascuno di loro, mi hanno aiutato a diventare l'Hakimi che sono oggi - le parole del laterale marocchino che nel 2020-21 all'Inter è stato allenato da Antonio Conte -. Attualmente, Luis Enrique mi permette di essere un giocatore più completo e di avere la sicurezza di cui ho bisogno. Penso che questa sia una delle mie migliori stagioni. Sono cresciuto calcisticamente e umanamente. Ma posso ancora migliorare e raggiungere un livello superiore. Questo è il mio obiettivo".