Dopo essersi fatto una buona fama in Svizzera nelle esperienze con San Gallo e Lugano, Mattia Zanotti, esterno prodotto delle giovanili dell'Inter, scatena gli appetiti del mercato estero. Secondo Gianlucadimarzio.com, il bresciano classe 2003, soprannominato Trattore per l'assonanza col cognome e la somiglianza nel gioco con Javier Zanetti, il giocatore piace al Club Brugge in Belgio, notizia peraltro data anche dall'esperto di mercato belga Sacha Tavolieri; i Blauw-Zwart si confermano pertanto particolarmente sensibili al talento dei giovani dell'Inter, come dimostra l'ottima annata di Aleksandar Stankovic che ieri è stato anche al centro di una delle domande della conferenza di Cristian Chivu prima della partita contro il Torino relativamente ad uno suo ritorno alla base nerazzurra.

Non solo: Zanotti è anche appetito anche dal Porto in Portogallo e dal Galatasaray in Turchia. Interessi ancora tutti in fase iniziale, in attesa di un'estate che lo vedrà protagonista. Zanotti è ormai una colonna del Lugano, giocando anche in Europa la scorsa stagione nella League Phase di Conference League. Quest'anno in campionato ha giocato 27 partite con la maglia bianconera del club ticinese, anche con 1 gol e 3 assist. Ora per lui il prossimo step potrebbe essere un'esperienza in un altro campionato europeo in un club di rango maggiore, con orizzonte, perché no, anche sulla Champions League.