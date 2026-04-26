Il Como 'risponde' alla Roma, ieri vittoriosa a Bologna, restando pienamente in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League grazie al successo sul campo del Genoa, battuto 2-0 con un gol per tempo. Apre le danze Tasos Douvikas, al 10', chiude i conti Assane Diao al minuto 68. Due gol che regalano tre punti d'oro alla squadra di Cesc Fabregas, reduce da tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro gare, tra campionato e Coppa Italia, competizione dalla quale è uscita per mano dell'Inter dopo aver subito una rimonta clamorosa martedì scorso.

I lariani ora sono quinti in classifica, a pari punti con la Roma ma con una miglior differenza reti, e attendono il risultato della Juventus, quarta a +2, che stasera è impegnata a San Siro contro il Milan.