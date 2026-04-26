Il Como 'risponde' alla Roma, ieri vittoriosa a Bologna, restando pienamente in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League grazie al successo sul campo del Genoa, battuto 2-0 con un gol per tempo. Apre le danze Tasos Douvikas, al 10', chiude i conti Assane Diao al minuto 68. Due gol che regalano tre punti d'oro alla squadra di Cesc Fabregas, reduce da tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro gare, tra campionato e Coppa Italia, competizione dalla quale è uscita per mano dell'Inter dopo aver subito una rimonta clamorosa martedì scorso. 

I lariani ora sono quinti in classifica, a pari punti con la Roma ma con una miglior differenza reti, e attendono il risultato della Juventus, quarta a +2,  che stasera è impegnata a San Siro contro il Milan. 

Sezione: Il resto della A / Data: Dom 26 aprile 2026 alle 16:56
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.