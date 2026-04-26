Commentando le notizie uscite nella giornata di ieri, che hanno scosso i vertici arbitrali del calcio italiano, un terremoto nel quale è stata tirata in mezzo anche l'Inter, visto che tra le ipotesi giudiziarie è emersa anche la presunta designazione di direttori di gara graditi al club nerazzurro come capo di imputazione per il designatore Gianluca Rocchi, Walter Zenga si è espresso così: "Mi è sembrato un castello di carta che è crollato dalla base. C'è stata la mancata qualificazione al Mondiale della Nazionale italiana, poi le dimissioni di Gravina (da presidente della FIGC, ndr) e ora questo. Il primo pensiero, della persona che va al bar a bere il caffè e legge le notizie sul giornale, è stato quello. Non sono stipendiato dall'Inter, sono solo un tifoso, ma la prima cosa che ho pensato è stata questa: l'Inter sarebbe il primo caso al mondo di squadra danneggiata a seguito di una designazione combinata. Bologna-Inter e Inter-Milan sono state perse, non vinte grazie a degli aiuti. Per questo mi viene da pensare. Poi so che il risultato del campo non conta per l'accusa", ha concluso l'Uomo Ragno parlando a Sky Sport.