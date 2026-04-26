Roberto D'Aversa, allenatore del Torino, ha diramato la lista dei 24 convocati in vista della partita di questa sera tra i granata e l'Inter. Una lista che vede due rientri importanti per il tecnico granata, quelli di Duvan Zapata e Ardian Ismajli

Di seguito, dunque, l'elenco completo dei convocati del Torino:

Portieri: Israel, Paleari, Siviero.
Difensori: Biraghi, Coco, Ebosse, Ismajli, Lazaro, Maripan, Marianucci, Obrador, Pedersen.
Centrocampisti: Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Prati, Tameze, Vlasic.
Attaccanti: Adams, Kulenovic, Njie, Simeone, Zapata.

Sezione: L'avversario / Data: Dom 26 aprile 2026 alle 14:55
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.