Roberto D'Aversa, allenatore del Torino, ha diramato la lista dei 24 convocati in vista della partita di questa sera tra i granata e l'Inter. Una lista che vede due rientri importanti per il tecnico granata, quelli di Duvan Zapata e Ardian Ismajli.

Di seguito, dunque, l'elenco completo dei convocati del Torino:



Portieri: Israel, Paleari, Siviero.

Difensori: Biraghi, Coco, Ebosse, Ismajli, Lazaro, Maripan, Marianucci, Obrador, Pedersen.

Centrocampisti: Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Prati, Tameze, Vlasic.

Attaccanti: Adams, Kulenovic, Njie, Simeone, Zapata.