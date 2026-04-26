Nel corso della conferenza stampa della vigilia della gara dell'Unipol Domus contro il Cagliari, il tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino fa una sorta di bilancio consuntivo della stagione della Dea. Che può apparire deludente dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio in semifinale, ma il tecnico orobico tende a sdrammatizzare: "Secondo me c'è una visione negativa dopo l'eliminazione in Coppa. Come punti in classifica da quando sono arrivato a Bergamo, l'Atalanta è praticamente quinta dietro soltanto a Inter, Napoli, Juve e Milan. Venivamo da una situazione difficile dove siamo riusciti a risollevarci, e la squadra inoltre ha fatto un grande step. Non posso recriminare nulla sul profilo delle prestazioni, anche quelle contro Roma, Juve e Lazio. Io credo che questi ragazzi hanno fatto un grande lavoro in questo periodo. Bisogna portare gli episodi dalla nostra parte: mercoledì ci sono stati alcuni che che ci hanno condannato, perché se vai in vantaggio cambia tutto".

Cosa ne pensa del percorso dell'Atalanta?

"Eravamo tredicesimi dove la situazione era difficile. In Champions abbiamo fatto un buon percorso, in Coppa Italia meritavamo la finale per quello che avevamo prodotto. Ora siamo in una buona posizione in campionato però noi vogliamo di più. Siamo distanti, ma bisogna crederci fino alla fine perché aspettiamo qualche passo falso davanti. Dobbiamo prima guardare in casa nostra cercando anche di fare qualche punto in più".

Novità sul rinnovo di contratto?

"Io sono arrivato qui con grande entusiasmo e impegno per dare tutto all'Atalanta. Ho ancora un altro anno di contratto: non m'importa dei soldi, ma scelgo le persone. Qui mi trovo bene, ma ne parleremo a fine stagione".