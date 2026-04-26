L'Inter ha già deciso di esercitare la recompra e di riportare a casa Aleksandar Stankovic, come fatto intuire ieri da Cristain Chivu molto apprezzato dalle parti di Appiano Gentile. Dopo quanto successo con Pio Esposito, un altro talento cresciuto sotto l’ala protettiva del romeno è pronto a mettersi in mostra nell’Inter dei grandi. A meno che informa oggi Tuttosport - non arrivi un’offerta irrifiutabile da 35-40 milioni di euro da qualche club inglese o dall'Atletico Madrid.

L'altro nome forte per il centrocampo è quello di Manu Koné. La Roma deve assolutamente fare cassa entro il 30 giugno per rispettare il fair play finanziario è costretta a vendere vendere un giocatore di alto profilo. Chi invece appare ora certo della permanenza sembra essere Hakan Calhanoglu, considerato troppo importante sia dai dirigenti del club di Viale della Liberazione che dal tecnico nerazzurro: il Galatasaray si allontana: il turco è felice di essere un protagonista in nerazzurro e il suo agente discuterà anche un possibile rinnovo di contratto.