La suggestione Pep Guardiola nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana permea la puntata odierna di Sport Mediaset XXL, dove si parla a fondo della possibilità di vedere l'attuale allenatore del Manchester City come nuova guida del calcio italiano dove porterebbe una necessaria rivoluzione dopo lo smacco delle ultime mancate qualificazioni ai Mondiali. In merito ha espresso il suo parere anche Emiliano Viviano: "Sarebbe una cosa eccezionale. Uno, perché se accetta vuol dire che il progetto è serio; poi parliamo di uno dei migliori interpreti del calcio degli ultimi 25 anni. Ha tantissima esperienza, ha creato una marea di giocatori dal Barcellona. Sarei contentissimo per mille ragioni ma prenderlo solo per allenare non sarebbe una soluzione; lui dovrebbe venire per risolvere i nostri problemi".