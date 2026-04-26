Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu commenta così a Inter TV il match pareggiato oggi per 2-2 contro il Torino: “Va dato merito all’avversario, pensavamo forse di averla chiusa ma può succedere, anche a noi è capitato di fare qualche ribaltone. Va dato merito anche al Torino, a volte è difficile restare in questo tipo di partite quando sembrano chiuse, si può rischiare anche di perderle”.

Lei si sente il collante di questo gruppo?

“Cerco di fare il mio lavoro come professionista e come uomo, abbiamo cercato di mantenere un equilibrio, la motivazione giusta. Credo che l’abbiamo fatto abbastanza bene visto che a questo punti della stagione siamo vicini a coronare il nostro sogno. Mancano tre punti in quattro partite, abbiamo fatto 25 vittorie in stagione. Non è mai facile per nessuno”.

Come gestire le partite che restano mantenendo la concentrazione?

“Ho un po’ di esperienza di queste situazioni da calciatori, a volte le pressioni arrivano dall’esterno. Io cerco di mantenere tranquillità, questa partita non cambia niente. Dobbiamo continuare a tenere a mente qual è il nostro sogno”.