Due giorni straordinari a forti tinte nerazzurre a Tirana, città da sempre legata in modo particolare al mondo degli Inter Club e che ha visto complessivamente la partecipazione di oltre 500 soci dell'Inter Club Albania. Sabato 25 aprile gli iscritti all'IC Albania hanno avuto l'opportunità di incontrare due grandi legend interiste.

Francesco Toldo e Walter Samuel sono stati infatti i protagonisti di un esclusivo Meet&Greet nella capitale albanese. I partecipanti hanno vissuto una sessione dedicata di foto e autografi con i due ex giocatori nerazzurri, condividendo con loro la propria passione per l'Inter attraverso ricordi e momenti indimenticabili.