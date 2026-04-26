Il tecnico del Torino Roberto D’Aversa commenta con soddisfazione il 2-2 contro l’Inter, arrivato al termine di una rimonta costruita nella ripresa con carattere e intensità: "Nel primo tempo abbiamo commesso errori, ma nel secondo siamo rientrati con un atteggiamento completamente diverso. La prestazione è stata importante, soprattutto per il contributo di chi è entrato”, ha spiegato il tecnico granata in conferenza stampa.

D’Aversa sottolinea come il Torino abbia saputo tenere testa a una squadra lanciatissima verso lo scudetto: “Loro hanno fatto più possesso, ma i ragazzi hanno offerto una prestazione superiore contro quelli che saranno i futuri campioni d’Italia. Se fossimo stati ancora più convinti, avremmo potuto anche ribaltarla”.

Un punto che dà fiducia anche per il percorso: “Avevamo partite difficili, ho chiesto coraggio e nel secondo tempo sono stati encomiabili. Dobbiamo avere l’orgoglio di portare questa squadra il più in alto possibile”.

Sui singoli, menzione per Zapata: “È entrato nel modo giusto perché lavora bene durante la settimana, curando ogni dettaglio”.

Il tecnico ha poi evidenziato l’importanza del pubblico, pur in sua assenza: “Non vedere la Maratona dispiace. Riprendere una partita senza di loro non significa che non ne abbiamo bisogno”.

Infine, sul futuro: “Ho un contratto fino a fine stagione. Quando sono arrivato la situazione era complicata, ora penso solo al Torino. Voglio dimostrare di essere l’allenatore giusto per questo club”.