Giovanni Simeone ha riacceso le speranze del Torino, dando il via alla rimonta dei granata contro il Torino. L'attaccante ha parlato così a DAZN: "Sono arrivato qua con la consapevolezza di tutto quello che avevo imparato a Napoli e ho voluto portare tutto questo qua. Non ho mai pensato a essere protagonista, volevo riportare la mia energia. Voglio aiutare sempre i compagni. La doppia cifra? Risultato di un percorso non facile anche a livello personale. Ho avuto un figlio a gennaio e non è semplice. Ma è stato molto bello, è un anno bello".

Tuo papà ti ha mandato qualche messaggio? Thuram cosa ti ha detto?

"Mi ha detto che faccio sempre gol. Mi dà tanta soddisfazione la rimonta che abbiamo ottenuto. Questa squadra è forte".