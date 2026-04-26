Domani, nel primo pomeriggio, ci sarà una riunione tramite videochiamata del Comitato Nazionale dell'AIA, presieduta dal vicepresidente vicario Francesco Massini. Gli attuali otto membri saranno chiamati a nominare un designatore ad interim della Can A e B dopo l’autosospensione di Gianluca Rocchi e di Andrea Gervasoni a seguito dei ben noti fatti delle ultime ore. In pole position, riferisce la Gazzetta dello Sport, c'è Maurizio Ciampi ma occhio agli outsider.

Sezione: Copertina / Data: Dom 26 aprile 2026 alle 15:40
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.