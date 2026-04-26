Finisce senza reti il big match di San Siro tra Milan e Juventus: uno 0-0 che fotografa perfettamente una partita bloccata, povera di occasioni e giocata con grande attenzione da entrambe le squadre. Non a caso, è il quarto pareggio a reti bianche nelle ultime cinque sfide tra rossoneri e bianconeri.
Il primo tempo segue un copione chiaro: ritmo basso e pochi spazi concessi. La Juventus prova a gestire il possesso, mentre il Milan si difende con ordine. L’episodio più significativo arriva al 36’, quando Khephren Thuram trova il gol, poi annullato dal VAR per fuorigioco. Per il resto, poche fiammate: Youssouf Fofana sfiora la rete, mentre Mike Maignan è attento su Francisco Conceicao.
Nella ripresa cambia poco. Le due squadre continuano a studiarsi senza mai scoprirsi davvero e le occasioni restano rare. I cambi non incidono, mentre all’80’ esce tra gli applausi Luka Modric dopo uno scontro con Manuel Locatelli.
Il pareggio muove la classifica ma non entusiasma: il Milan resta terzo con 67 punti, mentre la Juventus consolida il quarto posto a quota 64. Un punto a testa che lascia la sensazione di una sfida in cui nessuno ha davvero voluto rischiare.
Autore: Ludovica Ferrante
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