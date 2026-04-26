Il risultato odierno certifica la salvezza del Torino e Roberto D'Aversa, tecnico dei granata, ha commentato così a DAZN il pari contro l'Inter: "I ragazzi si meritavano questo grandissimo risultato. L'Inter è molto forte e nel primo tempo l'ha dimostrato, nella ripresa abbiamo cambiato atteggiamento e i cambi ci hanno dato quella spinta in più. L'unica prova negativa della mia gestione è stata quella di Cremona. Oggi merito del gruppo che è uscito da una situazione non facile".

I cambi hanno risposto presente. Quanto ti piacerebbe ripartire con questi ragazzi l'anno prossimo?

"Ogni allenatore vorrebbe sempre partire dall'inizio per creare una mentalità con il lavoro. In questo momento vi posso garantire che il mio unico ragionamento è finire il campionato con questo gruppo. Ci piacerebbe far sì che, indipendentemente dagli obiettivi iniziali, raggiungessimo l'obiettivo di giocarcela sempre al massimo. Contro Milan e Napoli il risultato non ci aveva premiato. Oggi i ragazzi sono stati bravi nel secondo tempo, dimostrando qualità importanti. Non penso all'anno prossimo, ma a finire al meglio questo torneo. Torino è una piazza importante e si merita tanto. Adesso aspettiamo la trasferta di Udine per affrontare l'evento di Superga nel migliore dei modi. Ci siamo prefissati di andare in campo da Toro e i ragazzi, anche con la prova opaca di Cremona, hanno sempre dato tutto".