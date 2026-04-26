Grande sorpresa per i tifosi nerazzurri appostati sotto l'hotel di Torino che ospita la formazione di Cristian Chivu attesa questa sera dalla gara contro i granata: è arrivato infatti Lautaro Martinez. Il capitano dell'Inter, ancora una volta indisponibile a causa dei problemi muscolari accusati qualche settimana fa, è stato accolto calorosamente dalla folla pronta a incitare i proprio beniamini all'uscita per recarsi allo stadio Olimpico-Grande Torino.

Sezione: In Primo Piano / Data: Dom 26 aprile 2026 alle 15:10
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.