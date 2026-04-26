Il suo ingresso in campo è praticamente coinciso con la reazione rabbiosa del Torino, capace di rimontare due gol di svantaggo contro l'Inter e portare a casa un punto che vuol dire salvezza matematica. Parliamo di Duvan Zapata che, dopo il 2-2 dello stadio 'Olimpico Grande Torino', ha offerto le sue sensazioni a caldo a Sky Sport: "L'arrivo di D'Aversa ha portato tante cose positive, dentro e fuori dal campo, è evidente - le parole del centravanti colombiano -. Abbiamo fatto fatica a prendere le misure all'Inter a inizio partita, però per fortuna ci siamo ripresi e abbiamo pareggiato la partita creando anche qualche occasione per vincerla. Questa è la cosa positiva di oggi".