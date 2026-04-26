Un nuovo terremoto investe il calcio italiano. La Procura di Milano ha indagato il designatore arbitrale Rocchi per concorso in frode sportiva. Secondo i magistrati avrebbe scelto arbitri “graditi all’Inter” per alcune partite (Bologna-Inter e Inter-Milan di Coppa Italia) avrebbe fatto pressioni o interferenze sul VAR durante certe gare.

Rocchi si è autosospeso dal ruolo per permettere le indagini (dopo lo ha fatto anche Gervasoni, supervisore Var). Oggi si parla perfino di possibile commissariamento della FIGC.

Il club nerazzurro non è accusata formalmente e viene citato perché alcune presunte irregolarità riguarderebbero partite in cui giocava. L'Inter ha espresso stupore, anche perché in quelle gare avrebbe persino perso trofei. Ecco la ricostruzione.