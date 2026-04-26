Osservato lo scorso venerdì all'U-Power Stadium in occasione del match tra il suo Modena e il Monza dal vice direttore sportivo nerazzurro Dario Baccin, Daniel Tonoli, difensore dei gialloblu, è da tempo nei radar dell'Inter per la prossima stagione. Il giocatore piace molto anche all'Atalanta ma i nerazzurri di Milano, forti anche degli ottimi rapporti coi Canarini testimoniati dalla concretizzazione dell'affare Yanis Massolin a fine gennaio, confidano di essere in una posizione di relativo vantaggio. Adesso, arriva una notizia che può fare ulteriormente il gioco di Viale della Liberazione.

Nicolò Schira, infatti, rivela che Tonoli ha deciso di cambiare procuratore, preparandosi a passare nei ranghi della GR Sports, la scuderia di Beppe Riso, agente col quale l'Inter vanta una collaborazione di lungo corso come testimonia l'arrivo di giocatori come Davide Frattesi

Sezione: News / Data: Dom 26 aprile 2026 alle 21:59
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.