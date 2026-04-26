L'attaccante granata Giovanni Simeone commenta con soddisfazione personale e lucidità di analisi il pareggio del Torino contro l’Inter, soffermandosi sia sul momento della squadra sia sul proprio rendimento stagionale.

“Mi riempie di felicità e orgoglio aver segnato 10 gol. È il frutto di un lavoro che porto avanti da quando sono piccolo”, ha spiegato l’attaccante granata in conferenza stampa. Un percorso costruito anche fuori dal campo: “Ho sempre odiato la routine, ma proprio quella mi ha aiutato tanto. Il lavoro extra, anche mentale, mi ha permesso di arrivare a questi numeri”.

Simeone guarda già avanti: “Mancano cinque partite e spero di segnare ancora”.

Sulla partita contro l’Inter, l’analisi è chiara: “Non è facile affrontarli. Nel primo tempo abbiamo concesso troppo, lasciandogli spazio per giocare. Nella ripresa invece siamo stati più aggressivi: loro sono calati fisicamente e dopo il primo gol si è sentita quell’energia che ci serviva”.

Infine, una battuta sul futuro: “Non ho mai parlato di dubbi. Mi concentro solo sul presente, tutto il resto sono voci che non mi riguardano”.