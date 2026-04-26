Un punto per uno che non scontenta nessuno. Finisce a reti bianche il lunch match della 34esima giornata tra la Fiorentina e il Sassuolo, uno zero a zero che lascia pochi rimpianti ai neroverdi e che fa sorridere i viola, che ora vantano ben nove punti di vantaggio sulla zona rovente della classifica quando mancano 4 giornate al termine. I neroverdi, invece, salgono a 46 punti e restano al 10º posto. Dopo una prima azione pericolosa da parte della squadra di Fabio Grosso, sono i gigliati a fare la partita senza però riuscire a trovare il modo di battere il portiere neroverde Stefano Turati. L'occasione più grossa arriva al 32esimo quando Jack Harrison scappa sulla destra e serve gli attaccanti viola con un cross che né Albert Gudmundsson né Manor Solomon riescono a correggere in porta.

Altre grosse occasioni per la squadra di Paolo Vanoli arrivano ad inizio secondo tempo, anche se il Franchi corre un brivido quando Andrea Pinamonti arriva sul cross di Armand Laurienté e centra il palo da pochi passi. Ultima chance per Nicolò Fagioli all'82esimo poi la gara si spegne con una Fiorentina ormai vicina ad aver compiuto la missione salvezza al termine di una stagione davvero tormentata.