Il pareggio odierno può forse portare qualche rammarico nella testa di Cristian Chivu, tecnico dei nerazzurri. Ai microfoni di DAZN riportiamo di seguito l'analisi di Chivu: "Diamo merito al Toro perché ci ha creduto, ha ritrovato energie e ci ha messo in difficoltà quando tutto sembrava sotto controllo. Il 2-0 doveva darci un po' di serenità, poi il gol preso lo subisci anche sul piano mentale. Loro ci mettono più anima e alla fine ce l'hanno fatta. Queste partite le puoi anche perderle. Noi abbiamo cercato di portarla a casa fino alla fine, ma dobbiamo dare agli avversari i meriti per averci messo in difficoltà con l'energia e il loro credo calcistico".

In quest'annata Chivu ha sempre protetto il gruppo su quello che si diceva attorno all'Inter. Ha distratto la squadra dalle voci di questi giorni?

"Io faccio il tecnico, ero consapevole di affrontare una squadra difficile. Abbiamo superato gli acciacchi fisici e anche i giocatori che sono entrati hanno fatto il loro meglio. Dovevamo fare 4 punti in 5 partite, ora ne mancano 3 in 4 partite. Se qualcuno pensa che sia semplice, lo è solo sulla carta. Non è mai semplice avvicinarsi a questi obiettivi. Non ho ancora emozioni, ho il focus sul mio lavoro, è il mio dovere. Devo preparare al meglio la prossima partita. Nove mesi fa abbiamo iniziato un percorso. Penso a portare a casa uno degli obiettivi stabiliti a inizio stagione. Il rigore? Non parlo di arbitri e delle decisioni prese durante la gara. Penso solo a quello che facciamo noi".