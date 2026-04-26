Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, commenta a DAZN lo 0-0 contro la Juventus, sottolineando equilibrio e valore del risultato.

“È stata una partita molto tattica, con una posta in palio alta. Abbiamo avuto occasioni noi e loro: è un pareggio giusto e un punto che ci fa fare un passo avanti. Ora ci mancano due vittorie per raggiungere il nostro obiettivo”, ha spiegato.

Sulle difficoltà contro le ripartenze bianconere: “Abbiamo perso due o tre palloni e loro sono molto bravi a sfruttarli. Però abbiamo difeso bene, ai ragazzi non posso rimproverare nulla, anche se potevamo gestire meglio alcune azioni”.

Parole positive per Rafael Leao: “Sono un suo estimatore, oggi ha fatto una buona partita. Ha lavorato anche in fase difensiva e avuto l’atteggiamento giusto. Credo sia stata una delle sue migliori prestazioni”.

Su Christian Pulisic: “È un ragazzo sensibile e risente del momento senza gol. Senza un centravanti di riferimento può soffrire, ma deve stare tranquillo: da qui alla fine ci darà una mano”.

Infine, la corsa Champions: “Servono sei punti, due vittorie. Dobbiamo essere più lucidi sotto porta e preparare bene la prossima gara contro il Sassuolo”.