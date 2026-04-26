Grazie alla vittoria di ieri contro l'Inter U23, l'Union Brescia ha certificato il suo secondo posto al termine della regular season del girone A della Serie C, posizione che comporta benefici importanti in termini di playoff considerando che le seconde accedono direttamente al secondo turno della fase nazionale. Molto soddisfatto, ovviamente, il tecnico biancoblu Eugenio Corini nel dopopartita: "Mi è piaciuta la mentalità, la voglia di andarci a prendere questa vittoria. Anche se potevamo e dovevamo fare gol prima. Non era scontato arrivare secondi. Ma era importante riuscirci, oltre che per l’orgoglio, per confermare la crescita della squadra. Abbiamo giocato con qualità. Abbiamo aggredito alti? Beh, è una nostra risorsa, e infatti il gol è arrivato da una situazione così. Certo, per poterlo segnare è indispensabile avere un’ottima condizione fisica... E il gol, simile a quello di Mercati della settimana scorsa, a me è piaciuto perché fa capire la voglia con cui lo si cerca".

Per il gruppo di Corini c'è stato un piccolo premio dopo la vittoria: "Ho dato tre giorni liberi alla squadra con qualche compito extra per qualcuno, ma poi tutta la concentrazione va sul futuro". Una battuta anche sulle parole del presidente della Leonessa Giuseppe Pasini a proposito del quid da aggiungere per la post-season: "Lo stimolo del presidente va sempre raccolto. Si può sempre fare di meglio. Poi è chiaro le situazioni vanno contestualizzate... Il mio personale bilancio? Lo farò sabato dopo l’amichevole al Rigamonti con l’Ospitaletto. Se potremo disputarla a porte aperte, spero vengano tanti tifosi. Dobbiamo costruire il giusto clima e la mentalità per raggiungere, insieme, questo sogno che abbiamo nel cuore".