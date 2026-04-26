"Dobbiamo dare continuità al nostro percorso casalingo, abbiamo sempre fatto la partita mettendo intensità e grinta. E poi abbiamo sempre fatto gol. La gara di oggi è molto difficile, affrontiamo i futuri campioni d'Italia, però il bello del calcio è che possiamo dimostrare quanto valiamo in campo". Così Roberto D'Aversa, parlando a Sky Sport, a pochi minuti da Torino-Inter, gara valida per la 34esima giornata di Serie A.

Quale è l'obiettivo del Torino da qui a fine stagione?

"Cremona è un discorso passato. Oggi affrontiamo una squadra molto difficile da affrontare, bisogna avere l'ambizione di misurarci con quelli che sono più bravi di noi sulla carta. Noi dobbiamo ragionare sul nostro percorso, pensando a una gara alla volta".

La stagione di Vlasic.

"Innanzitutto lui è in un grande club, il Torino ha scritto pagine importanti del calcio italiano. E' chiaro che può andare in un top club con tanti campioni, ha le caratteristiche per giocare in quel tipo di squadre".