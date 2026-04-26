Una delle tre accuse ipotizzate dal pm Maurizio Ascione nei confronti dell'ex numero uno dell'AIA Gianluca Rocchi parla del "designatore, in concorso con più persone presso lo stadio San Siro durante la gara di andata di Coppa Italia del 2 aprile 2025» tra Inter e Milan, abbia «“combinato” o “schermato” la designazione dell’arbitro Daniele Doveri alla direzione della semifinale del torneo il 23 aprile 2025" per poi assicurare al club nerazzurro direzioni di gara diverse dal “poco gradito” Doveri per la eventuale successiva finale di Coppa Italia e per il resto delle partite del campionato di Serie A", che secondo il pm rappresentavano partite di "maggiore interesse per la squadra milanese".

Il Corriere della Sera, dopo aver fatto cronaca sulla vicenda, evidenzia un punto cruciale. Ovvero che la ricostruzione "tuttavia sembra contraddetta dal fatto che tre giorni dopo quel 2 aprile, il 5 aprile, in campionato Parma-Inter ebbe proprio Doveri come arbitro".