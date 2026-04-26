"Penso ci serva coraggio, dobbiamo avere personalità perché sarà una gara difficile. Cercheremo di mettere in campo ciò che ci ha chiesto l'allenatore". Così Che Adams, attaccante scozzese del Torino, parlando a Sky Sport poco prima del fischio d'inizio della gara di campionato contro l'Inter. 

Cosa è cambiato da quando è arrivato D'Aversa?
"C'è un po' più di chiarezza a livello di ruoli, è per questo è più facile giocare". 

Sezione: L'avversario / Data: Dom 26 aprile 2026 alle 17:38
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.