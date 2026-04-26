"Penso ci serva coraggio, dobbiamo avere personalità perché sarà una gara difficile. Cercheremo di mettere in campo ciò che ci ha chiesto l'allenatore". Così Che Adams, attaccante scozzese del Torino, parlando a Sky Sport poco prima del fischio d'inizio della gara di campionato contro l'Inter.

Cosa è cambiato da quando è arrivato D'Aversa?

"C'è un po' più di chiarezza a livello di ruoli, è per questo è più facile giocare".