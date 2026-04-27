Intervenuto in collegamento con lo studio di DAZN per chiarire alcuni punti della vicenda che sta scuotendo il mondo arbitrale, l'avvocato Mattia Grassani si è così espresso: "La frode sportiva è un reato previsto dalla legge che punisce chi tenta di alterare le competizioni sportive in qualunque forma. In questo caso l'ipotesi contestata a Rocchi e Gervasoni è in concorso, ed è un reato severamente punito. L'associazione a delinquere è più grave perché stabile organizzazione finalizzata a una pluralità di reati ed è stabile nel corso del tempo. Le conseguenze per chi altera o tenta di alterare sono severissime dal punto di vista penale. Di base da 2 a 6 anni, si può arrivare fino a 9 anni. Da quanto emerge l'indagine penale ha come indagati Rocchi e Gervasoni. Non ci sono tesserati, dipendenti, dirigenti o club. Ritengo sia prematuro ipotizzare conseguenze ai club. Se sotto il profilo sportivo ci fossero responsabilità ci sarebbero conseguenze pesantissime: per i tesserati il minimo è 4 anni di squalifica. Per i club minimo 3 punti di penalizzazione e nel caso i cui ad aver agito per conto dei club fossero i legali rappresentanti la retrocessione all'ultimo posto in classifica".
Inattuabile lo spostamento dell'inchiesta solo perché il capo della Procura di Milano, Viola, pare sia interista: "La procura federale ieri ha chiesto gli atti alla procura della Repubblica di Milano e credo che dal punto di vista tempistica non indugerà ad approfondire anche il filone sportivo. La giustizia sportiva ha tempi più celeri rispetto a quella ordinaria. Il fascicolo va chiuso entro 60 giorni, prorogabile a 90 da quando viene aperto. Il trasferimento ad altra autorità giudiziaria è previsto solo in caso di gravi problemi ambientali in ambito locale. Se un procuratore capo, che non è il sostituto assignatario dell'indagine, possa avere simpatie per una o per l'altra squadra non rappresenta un'ipotesi tecnicamente percorribile ai fini di ottenere lo spostamento ad altre autorità giudiziaria".
Sull'eventuale tempistica delle penalizzazioni: "In forza del principio di affettività i club che dovessero essere sanzionati sconterebbero la penalizzazione in questo campionato. Le sanzioni possono essere irrogate o nel campionato in corso o al massimo in quello successivo, non potrebbero retroagire".
Infine, un confronto con quanto accaduto in passato: "Rispetto a Calciopoli 2006 ritengo che ricorrano tristi e sinistre modalità comuni ai due procedimenti. Ricordiamoci che per Calciopoli 2006 non ci furono calciatori indagati, non ci furono allenatori indagati, non fu accertata alla circolazione di denaro, ci fu un sistema, la cosiddetta cupola, che condizionava i designatori allora Bergamo e Pairetto, oggi Rocchi e Gervasoni, nella scelta degli arbitri da mandare a dirigere determinate gare. Il canovaccio purtroppo come modus si sta ripetendo e oggi noi ci troviamo di fronte a un panorama in cui la già in difficoltà classe arbitrale si trova decapitata del suo organo tecnico e del suo vice altrettanto importante, con una perdita di credibilità e un danno al sistema assolutamente rilevante".
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - News
Altre notizie
- 00:19 Grassani: "Ecco le conseguenze per i club in caso di frode sportiva"
- 00:00 Un editoriale tanto gradito
- 23:53 Milan, Allegri: "Pari giusto contro la Juve, ora due vittorie per la Champions"
- 23:38 Bergomi sul pari dell'Inter: "Certe situazioni esterne possono aver inciso"
- 23:23 Colonna del Lugano, l'ex Mattia Zanotti è al centro del mercato europeo
- 23:08 Union Brescia, Silvestri: "Con l'Inter U23 è stata una vittoria di maturità"
- 22:54 Tra Milan e Juventus vince la paura di farsi male: a San Siro finisce 0-0
- 22:41 Guardiola CT azzurro? Viviano: "Idea eccezionale ma a una condizione"
- 22:27 Torino, Simeone in conferenza: "Voglio chiudere al meglio, al futuro per ora non penso"
- 22:13 Torino, D'Aversa in conferenza: "Ripresa da grande squadra, potevamo anche vincerla"
- 21:59 Tonoli cambia agente: il difensore pronto a entrare nella scuderia di Riso
- 21:44 Inchiesta, Marotta ribadisce: "Non saremo mai coinvolti in questa storia"
- 21:30 Torino-Inter, la moviola - Sul rigore Mariani cambia l'interpretazione in vigore
- 21:14 Inter Club Albania, serata speciale a Tirana con Toldo e Samuel
- 21:10 videoTorino-Inter 2-2, Tramontana se la ride: "L'ennesimo rigore contro. Scegliamoci meglio gli arbitri"
- 21:03 Chivu in conferenza: "Non parlo mai di rigori. Lo Scudetto? In casa o fuori cambia poco"
- 21:00 Torino, Simeone a DAZN: "La doppia cifra? Voglio aiutare i compagni"
- 20:59 Bisseck in conferenza: "La mia altezza deve essere un fattore. Facciamo bene alla prossima"
- 20:56 Chivu a ITV: "Mancano tre punti in quattro gare per coronare il nostro sogno"
- 20:46 Chivu a DAZN: "Queste partite puoi anche perderle"
- 20:42 Chivu a Sky Sport: "L'inchiesta della Procura? Mi pagano per allenare"
- 20:36 Damian a ITV: "Fiduciosi per le prossime, vogliamo i tre punti in casa"
- 20:35 Torino, Zapata a Sky: "Abbiamo avuto delle occasioni per vincere la partita"
- 20:35 Torino, D'Aversa a DAZN: "Grandissimo secondo tempo. Sul futuro..."
- 20:32 Torino, il Player of the Match Ilkhan a Sky: "Calhanoglu idolo per noi"
- 20:32 Torino, D'Aversa a Sky: "Potevamo ribaltare del tutto il risultato"
- 20:27 Darmian a DAZN: "Faremo il possibile per festeggiare davanti ai nostri tifosi"
- 20:24 Darmian a Sky: "Siamo grandi uomini e lo abbiamo dimostrato in campo"
- 20:13 Torino-Inter, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 20:11 Torino, Zapata e Ilkhan a DAZN: "Bravi a reagire contro questa Inter"
- 20:03 Torino-Inter, le pagelle - Carlos, pomeriggio storto. Sucic coerente
- 20:00 Troppo relax, il Torino rimonta l'Inter: finisce 2-2, è salvezza per i granata
- 19:55 Torino-Inter, Fischio Finale - Thuram-Bisseck, due gol di testa che avvicinano la festa. Ai granata un pareggio prestigioso in rimonta
- 19:55 Rivivi la diretta! Il POST PARTITA di TORINO-INTER: ANALISI, COMMENTI e PAGELLE
- 17:40 L'Inter Women torna in Champions League, Piovani: "Grazie alle ragazze"
- 17:38 Marotta a DAZN: "Siamo meravigliati, l'Inter non ha una lista di arbitri graditi. Forti della nostra correttezza"
- 17:38 Torino, Adams a Sky: "Serviranno coraggio e personalità"
- 17:37 Zielinski a Sky Sport: "Quest'anno giocare da regista mi piace di più"
- 17:34 Torino, Adams a DAZN: "Contro l'Inter oggi sarà molto difficile"
- 17:30 Il legale di Rocchi: "Concorso in frode sportiva? La Procura deve indicare chi sono le altre persone"
- 17:30 Zielinski a DAZN: "Scudetto, non è ancora fatta. Anche noi amiamo Chivu"
- 17:29 Marotta a Sky Sport: "Inter estranea a ogni accusa. Concentrati sullo Scudetto"
- 17:25 Zielinski a ITV: "Siamo pronti, vogliamo i tre punti. Il tiro da fuori un'arma in più"
- 17:25 Torino, D'Aversa a Sky: "Affrontiamo i futuri campioni d'Italia, serve ambizione"
- 17:23 Torino, D'Aversa a DAZN: "Casadei fuori, vi spiego la scelta"
- 16:56 Il Como torna alla vittoria e resta in scia Champions: Genoa battuto 2-0
- 16:38 Sky - Verso Torino-Inter, possibile novità in mezzo: fuori Calhanoglu, c'è Sucic
- 16:25 Caso Rocchi, Zenga: "L'Inter sarebbe la prima squadra al mondo danneggiata dopo aver combinato la designazione"
- 16:10 Sky - Nessun silenzio: Beppe Marotta parlerà prima di Torino-Inter
- 15:55 Inter-Verona, il legale dell'AVAR: "Fu un tifoso veronese a denunciare"
- 15:40 Domani riunione AIA per decidere il nuovo designatore: Ciampi il favorito
- 15:25 Fabregas: "Contro l'Inter due buone prove contro una squadra fantastica"
- 15:10 videoLautaro è arrivato a Torino: il capitano vicino ai suoi compagni
- 14:55 Qui Torino - I convocati per l'Inter: D'Aversa ritrova Zapata e Ismajli
- 14:40 La Fiorentina e il Sassuolo giocano al risparmio: al Franchi finisce 0-0
- 14:25 Union Brescia, Corini: "Non era scontato arrivare secondi, bella mentalità"
- 14:10 La Lega vuole il commissariamento della FIGC: "Così si riparte da zero"
- 13:55 Caos Rocchi, Simonelli: "No a giudizi affrettati, si rischiano enormi danni"
- 13:40 Caos arbitri, parla il procuratore Chinè: "Emerse ricostruzioni fantasiose"
- 13:30 Palladino: "Atalanta deludente? Da quando sono qui noi dietro a Inter e altre 3"
- 13:15 Carnevali ferma tutti: "Non vogliamo assolutamente cedere Muharemovic"
- 13:00 'Caos arbitri', il pensiero di Cesari: "Il problema sono i soldi"
- 12:45 GdS - Inchiesta arbitri, Inter tranquilla: non risultano indagati del club
- 12:30 Simone: "Pensavo che il Milan avrebbe dato più fastidio all’Inter per lo scudetto"
- 12:15 Biabiany: "Scudetto dell'Inter sacrosanto, è bello essere tifoso di Chivu". Poi su Bastoni e Dimarco...
- 12:00 Giaccherini: "Juve la migliore d'Italia, sta programmando prima dell'Inter"
- 11:46 La Repubblica - I legali dell'Inter: nessuno ha ricevuto avvisi di garanzia
- 11:32 Sergio jr. Conceicao: "Ho qualche flash di quando papà era all'Inter"
- 11:18 Corsera - Caso Doveri, ricostruzione contraddetta: arbitrò Parma-Inter tre giorni dopo la presunta 'riunione' di San Siro
- 11:03 TERREMOTO ARBITRI, INTER "FAVORITA"? I FATTI, la POSIZIONE del CLUB, gli SCIACALLI e le FAKE NEWS