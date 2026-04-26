Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu analizza così in sala stampa il match pareggiato per 2-2 contro il Torino: “Uno scudetto vinto è sempre uno scudetto vinto, farlo in casa o altrove non cambia niente. Dobbiamo solo cercare di coronare il nostro sogno al meglio delle nostre possibilità”, ha dichiarato l’allenatore.

Chivu ha riconosciuto anche i meriti dell’avversario nella gara: “Oggi potevamo fare meglio, ma il merito è anche di chi avevamo di fronte. Pensavamo che la partita fosse chiusa, invece non lo era. Hanno trovato energie e queste gare spesso si complicano”.

Il tecnico ha poi sottolineato come il calcio possa ribaltare gli scenari in pochi minuti: “Sono partite che, se non le gestisci bene, rischi anche di perderle. Lo sappiamo anche noi, l’abbiamo visto in altre situazioni”.

Nonostante il finale non perfetto, il giudizio sulla stagione resta positivo: “Abbiamo provato anche a vincerla, ma non cambia nulla. Il merito è dei ragazzi, si sono messi nelle condizioni di raggiungere il sogno con qualche giornata d’anticipo”.

Infine, sulle decisioni arbitrali, Chivu è stato netto e sintetico: “Non l’ho rivisto. Non parlo mai di rigori, né a favore né contro”.