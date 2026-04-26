Contrariamente a quanto emerso questa mattina, alla fine l'Inter deciderà di parlare prima della partita contro il Torino. A farlo, secondo quanto riferito da Sky Sport, sarà il presidente Beppe Marotta, che si esporrà dopo le notizie legate al terremoto che ha sconquassato i vertici arbitrali italiani, un tornado nel quale è stato tirato per la giacchetta anche il club nerazzurro visto che tra le ipotesi giudiziarie è emersa anche la presunta designazione di arbitri graditi all'Inter come capo di imputazione per il designatore Gianluca Rocchi.

Saranno comunque dichiarazioni importanti, quelle del massimo dirigente nerazzurro; anche se l'Inter ribadisce la propria tranquillità sulla vicenda. Anche perché in situazioni di questo tipo mancano elementi, mancano tasselli e soprattutto mancano eventuali comunicazioni di garanzia che l'Inter o alcuno dei suoi tesserati ha ricevuto.