È Piotr Zielinski il giocatore scelto dall'Inter per parlare ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro il Torino: "Che atmosfera c'è dopo la semifinale di Coppa Italia? Come al solito dopo le grandi vittorie. Siamo in finale di Coppa Italia e vicini a vincere lo scudetto, ma ancora non è fatta quindi siamo consapevoli che dobbiamo continuare a vincere".

Che obiettivo vi siete dati?

"Di giocare sempre con la stessa voglia e cattiveria, anche se dovessimo essere campioni e dovessero mancare delle partite. Siamo professionisti, vogliamo fare più punti possibili".

Chivu ha detto che vi ama, che significa?

"Devi chiedere a lui, ma lo amiamo anche noi. C'è una bellissima atmosfera, ci vogliamo tutti bene. Abbiamo ottenuto risultati, ma per vincere dobbiamo dare ancora tanto".