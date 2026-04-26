"Oggi sarà molto difficile". Inizia con queste parole la chiacchierata di Che Adams con DAZN in vista di Torino-Inter: "Sappiamo che stanno per vincere il campionato, ma dobbiamo cercare di portare punti a casa", dice l'attaccante granata. 

Quanto speri nella convocazione per il Mondiale?
"Tutta la mia concentrazione è sul Torino, fare più gol può aiutare. Aspettiamo". 

Sezione: L'avversario / Data: Dom 26 aprile 2026 alle 17:34
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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Stefano Bertocchi
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Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.