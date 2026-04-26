Dopo la partita contro il Torino, si presenta in postazione Sky Sport Matteo Darmian. Che per prima cosa viene interpellato sulle notizie extracampo di queste ultime ore: “Ci arriva quello che leggiamo, ma noi rimaniamo concentrati su quello che va fatto in campo e chiudere nel migliore dei modi la stagione”.

Il traguardo è vicino, se battete il Parma sarà Scudetto. Cosa rappresenta per voi?

“Mancavano 4 punti prima di stasera, volevamo vincere ma non ci siamo riusciti. Ma mancano solo tre punti e cercheremo di portarli a casa davanti al nostro pubblico per raggiungere un traguardo importante come lo Scudetto. L’anno scorso è stata una stagione tanto positiva ma che si è conclusa nel peggiore dei modi; non è stato facile ripartire specie psicologicamente, ma il mister è stato bravo a capire da subito di cosa avessimo bisogno. Noi abbiamo fatto il massimo per vincere, dimostrando di essere una grande squadra”.

Torino piazza giusta per chiudere la carriera?

“Non ci penso, voglio chiudere la stagione nel migliore dei modi festeggiando lo Scudetto quando sarà aritmetico e provare a vincere la Coppa Italia. Il futuro è l’ultimo dei problemi”.

Pensavi di meritare più minuti o quello che ti è stato concesso è sufficiente?

“Sono stato infortunato, è stato un infortunio abbastanza lungo ma da quando sono rientrato sto bene. Ho sempre cercato di mettermi a disposizione, poi le scelte del mister le ho sempre rispettate. So che si può essere importanti anche senza giocare tutte le partite, mi sono messo a completa disposizione”.

Come avete fatto a rimanere così saldi mentalmente specie dopo l’ultima stagione?

“Abbiamo dimostrato di essere forti, tutti insieme a partire dal mister siamo ripartiti mettendoci in gioco. Dimostrando di essere grandi uomini prima ancora che grandi calciatori e lo abbiamo dimostrato in campo. Sono all’Inter da sei anni, è normale che ci possano essere momenti più felici e più tristi ma abbiamo dimostrato di volerci mettere sempre la faccia. Questo è il risultato”.