"Il pareggio è merito dei ragazzi subentrati, c'è stato un cambio di atteggiamento tra primo e secondo tempo. Nel primo tempo l'Inter ci ha messo in difficcoltà con le rotazioni, mandavano a vuoto le nostre pressioni. Nella ripresa ci abbiamo creduto maggiormente. Sull'ultima occasione, se ci avessimo creduto di più, magari avremmo ribaltato il risultato. Ai ragazzi, anche in caso di sconfitta, avrei detto comunque che sarei stato orgoglioso di come hanno giocato". Lo ha detto Roberto D'Aversa, tecnico del Torino, parlando a Sky Sport del 2-2 strappato in rimonta con l'Inter.

Vlasic e Simeone sono stati marcatori non per caso.

"Simeone è cattivo, fa sempre la cosa giusta nel momento giusto. La spinta importante l'ha data Zapata, un giocatore molto importante. Sta rientrando in quella condizione fisica che gli ha permesso di fare una carriera impressionante. Ma anche lo stesso Njie è un ragazzo che a Cremona l'ho fatto entrare e uscire perché era ammonito. La spinta l'hanno data i subentrati, come giusto che sia".