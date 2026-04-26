Intervenuto ai microfoni di Inter TV, il difensore nerazzurro Matteo Darmian commenta così il match pareggiato per 2-2 in casa del Torino: “Dispiace perché eravamo in vantaggio di due gol ma non siamo riusciti a portare a casa il risultato. Sappiamo comunque di essere abbastanza tranquilli e siamo fiduciosi per le prossime partite. Abbiamo concesso il primo gol, poi loro hanno cavalcato un po’ il momento e sono riusciti a pareggiare. Speriamo di portare a casa i tre punti nella prossima partita e di festeggiare”.

Uno sguardo a Milan-Juve stasera?

“Ora il tempo di tornare a casa, non so se riusciremo a vederla sul pullman. Però pensiamo a noi, al nostro finale di stagione. Abbiamo anche la Coppa Italia e vogliamo chiudere al meglio. Dobbiamo essere bravi a lavorare, abbiamo dimostrato tutto l’anno la nostra mentalità, vogliamo vincere in casa contro il Parma davanti ai nostri splendidi tifosi”.