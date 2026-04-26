L’ex capitano dell’Inter, Giuseppe Bergomi, ha analizzato negli studi di Sky Sport il pareggio contro il Torino, sottolineando soprattutto l’aspetto mentale della gara.

“Quando vai sul 2-0 pensi di avere la partita in mano e inevitabilmente cali. C’è stata un’uscita banale e poi, quando le partite si sporcano, l’Inter fa fatica. Il Torino ha pareggiato con merito”, ha spiegato.

Bergomi evidenzia come anche fattori esterni come l'inchiesta della procura di Milano su Gianluca Rocchi possano aver inciso: “Per come vivo io il calcio, certe situazioni possono lasciare strascichi. È possibile che anche i giocatori ne abbiano risentito”.

Un passaggio poi su Marcus Thuram, protagonista nelle ultime settimane: “Quello che diciamo oggi dobbiamo confermarlo anche quando le cose vanno bene. A me piace la sua positività: l’Inter, senza Lautaro Martinez e con alcuni giocatori in calo, ha trovato elementi in forma e lui sta facendo il Thuram, segnando e dando il suo contributo”.