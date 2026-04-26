Intervenuto nel post-partita, Duvan Zapata ha commentato così il pareggio per 2-2 tra Torino e Inter: "Penso di aver portato freschezza all'attacco, era importante reagire dopo il nostro primo gol. Per poco non la vinciamo, ma la cosa positiva è stata la reazione alla difficoltà. Bravi a tenere duro e a pareggiare contro una squadra forte che sta per vincere il campionato. Abbiamo tutti bisogno di ricucire tutte le parti, giocatori, tifosi e club. Se mancano tasselli non possiamo costruire nulla insieme. Vogliamo finire bene questa stagione particolare e complicata. Siamo qua e abbiamo fatto una grande prova contro l'Inter, dobbiamo continuare così", ha detto a DAZN.

Si è presentato ai microfoni di DAZN anche il centrocampista turco Ilkhan, che ha fornito l'assist a Giovanni Simeone per il gol che ha riacceso le speranze della squadra di D'Aversa: "Il lavoro paga sempre. L'assist nel secondo tempo è stato bello, sono molto contento di giocare per questa squadra. Difficile giocare contro l'Inter, non abbiamo mollato e l'abbiamo pareggiata. Calhanoglu? E' un idolo, è il nostro capitano della Turchia e sono contento di questo. Dopo gli chiedo la maglia".