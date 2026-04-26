Nel prepartita di Torino-Inter, ai microfoni di Inter TV si è presentato il centrocampista nerazzurro Piotr Zielinski che ha presentato così la sfida: “Ci siamo preparati bene come al solito, con le idee chiare e la voglia di portare i tre punti a Milano”.

Quanto è importante la presenza dei tifosi?

“I tifosi sono sempre al nostro fianco anche oggi si vedono già tantissimi interisti. Dobbiamo fare il nostro e cercare di avvicinarci all’obiettivo finale”.

Quanto conterà provare la conclusione da fuori in partite bloccate o con difese molto chiuse?

“È importantissimo. Ci sono tanti giocatori oltre me che hanno questa caratteristica e sì, quando giocano contro noi le squadre magari si chiudono e è difficile trovare i spazi in mezzo quindi questa soluzione è sicuramente un'arma in più della nostra squadra”, ha concluso.