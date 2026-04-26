Il difensore dell’Inter Yann Bisseck commenta così in conferenza stampa il match pareggiato per 2-2 in casa del Torino: “Penso che sto facendo bene in questa stagione, ma c’è sempre spazio per migliorare. Essendo un giocatore alto è importante sui calci piazzati essere un fattore. C’è sempre tanto spazio per dei miglioramenti come dico sempre. Oggi non abbiamo fatto molto bene nella ripresa, forse c’è stata un po’ di stanchezza. Vanno fatti i complimenti al Torino, ma una squadra come la nostra in vantaggio per 2-0 non deve farsi riprendere. Ora dobbiamo completare l’opera alla prossima”.

Che emozioni ti dà poter vincere lo Scudetto in casa?

“Penso che non ci siano emozioni più belle di quella. Sarebbe un’emozione bellissima, ma prima dobbiamo giocare 95 minuti di calcio. Se restiamo concentrati e facciamo quello che sappiamo fare alla fine festeggeremo”.