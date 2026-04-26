Il 2-2 contro il Torino frena lievemente il percorso interista, ma i nerazzurri potranno festeggiare il tricolore domenica prossima, battendo il Parma. In merito all'inchiesta di cui si sta parlando tanto in queste ore, il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, ha parlato così ai microfoni del TG1: "Siamo stupiti da questi commenti continui sull'indagine di questi giorni. Noi non abbiamo arbitri 'graditi o non graditi'. Tra l'altro sono tranquillo nel dire che abbiamo agito sempre nel massimo della correttezza, quindi ritengo che né oggi né in futuro saremo coinvolti in questa storia. Adesso siamo concentrati sulla conclusione del campionato per conquistare questo meritato Scudetto e affrontare poi la finale di Coppa Italia, che sarebbe un traguardo stimolante. Voglio inoltre evidenziare che alcune decisioni della scorsa stagione ci hanno penalizzato, ricordando il rigore in Inter-Roma non assegnato, che avrebbe potuto portare a un finale di campionato diverso", ha concluso il numero uno dell'Inter.