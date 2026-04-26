Roberto D'Aversa, tecnico del Torino, parla a DAZN a pochi minuti dall'inizio del match di campionato che vedrà i granata sfidare l'Inter capolista.

Quanto hai lavorato sull'aspetto mentale?

"I ragazzi sono stati gli artefici per uscire da una situazione non facile. Quando siamo arrivati eravamo la peggior difesa, ma oltre che lavorare sul piano mentale si cerca proprio di creare una mentalità in allenamento: non prendere gol. Abbiamo fatto diversi gol e diversi punti, ma questo è merito dei ragazzi che si sono subito resi disponibili".

Ci aspettavamo Casadei dal 1', coma mai ha fatto altre scelte?

"Quando si affrontano squadre forti bisogna interpretare le gare anche dal punto di vista della qualità. Oggi dobbiamo essere più bravi nella gestione, da qui la scelda di Gineitis mezzala e di Ilkahn play per la sua tecnica".