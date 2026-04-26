Lo scandalo arbitrale tocca anche la politica. Anche la Lega, infatti, si esprime sul terremoto esploso all'interno dei vertici arbitrali con una nota nella quale arriva dal Carroccio una richiesta ben precisa: "Il calcio italiano non è mai stato così in difficoltà, tra scandali e fallimenti sportivi in serie. Pur nel rispetto dell'autonomia dello sport e al di là delle inchieste delle ultime ore, è sempre più doveroso e necessario un commissariamento della FIGC per ripartire da zero con pieno rinnovamento e figure nuove".
Il partito di Matteo Salvini si allinea pertanto al Ministro dello Sport Andrea Abodi, che nella giornata di ieri aveva dichiarato in merito: "Lasciando all’autorità giudiziaria il compito di svolger il proprio lavoro e senza voler entrare nel merito dell’operato del designatore della Can Rocchi, l’aspetto più grave che emerge è il modo in cui la stessa denuncia sia stata gestita all’interno del sistema calcistico (...). Mi aspetto, quindi, di ricevere formalmente dal CONI, prima possibile, informazioni in merito alla vicenda. Nel caso in cui fossero accertate responsabilità, non potranno non esserci conseguenze", facendo capire di essere pronto a disporre l'arrivo del commissario straordinario in Via Allegri.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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