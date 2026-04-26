Intervenuto al termine del pareggio per 2-2 contro il Torino, l'esterno dei nerazzurri Matteo Darmian ha parlato ai microfoni di DAZN, commentando così il risultato maturato contro i granata: "Sono contento per il traguardo raggiunto da Dimarco in termini di assist, ha fatto una stagione incredibile e si merita questi risultati. Quello nella foto (Ronaldo, ndr) è stato un fenomeno e lo posso confermare, avendoci anche giocato insieme. Questo gruppo vuole sempre vincere e dimostrare di avere la giusta determinazione e la giusta cattiveria per portare a casa sempre il massimo. Ora mancano tre punti e faremo il possibile per vincere il titolo davanti ai nostri tifosi la prossima settimana. Il mio umore non è al 100 percento, ma c'è un'altra partita importante per conquistare il grande traguardo".

Hai vissuto tanti spogliatoi. Doveste portare al termine l'opera Scudetto, qual è stato il segreto del cammino di quest'anno?

"Ci siamo sempre presi le responsabilità. Concludere la stagione con zero titoli come accaduto l'anno scorso non fa mai piacere. Ci abbiamo sempre messo la faccia, siamo ripartiti dimostrando di essere una grande squadra con una grande mentalità. Adesso cerchiamo di concludere la stagione nel migliore dei modi".